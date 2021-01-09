Лайне: агент сказал, что мне будет выгоден обмен? Я не отвечаю за то, что говорят другие

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал многочисленные слухи о том, что по ходу нынешнего сезона или по его окончании финна могут обменять в другой клуб.
«Мой агент сказал, что мне будет выгоден обмен в другой клуб? Я не знаю. Я этого не говорил. Я просто здесь, я просто хочу играть. Хотел бы я обмена? Не думаю об этом. О завтрашнем дне не беспокоюсь. Прямо сейчас я здесь, в «реактивщиках». Очень рад начать играть и нахожусь в хорошей форме. Что будет в будущем — не моё дело. Я не отвечаю за то, что говорят другие люди. Даже Уэйна Гретцки обменивали. Игроков постоянно обменивают», — приводит слова Лайне Winnipeg Sun.
У 22-летнего Лайне действует последний год контракта с «Виннипегом» ($ 6,75 млн), после чего он станет ограниченно свободным агентом. В сезоне-2019/2020 Лайне набрал 63 (28+35) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Слухи о том, что финский форвард хочет покинуть «Виннипег», появляются уже на протяжении нескольких месяцев.
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