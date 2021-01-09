Лайне: агент сказал, что мне будет выгоден обмен? Я не отвечаю за то, что говорят другие

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал многочисленные слухи о том, что по ходу нынешнего сезона или по его окончании финна могут обменять в другой клуб.



«Мой агент сказал, что мне будет выгоден обмен в другой клуб? Я не знаю. Я этого не говорил. Я просто здесь, я просто хочу играть. Хотел бы я обмена? Не думаю об этом. О завтрашнем дне не беспокоюсь. Прямо сейчас я здесь, в «реактивщиках». Очень рад начать играть и нахожусь в хорошей форме. Что будет в будущем — не моё дело. Я не отвечаю за то, что говорят другие люди. Даже Уэйна Гретцки обменивали. Игроков постоянно обменивают», — приводит слова Лайне Winnipeg Sun.



У 22-летнего Лайне действует последний год контракта с «Виннипегом» ($ 6,75 млн), после чего он станет ограниченно свободным агентом. В сезоне-2019/2020 Лайне набрал 63 (28+35) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Слухи о том, что финский форвард хочет покинуть «Виннипег», появляются уже на протяжении нескольких месяцев.

Лайне снова недоволен «Виннипегом». Агенты настаивают на обмене преемника Овечкина «Джетс» не хотят давать финскому снайперу гарантий, что он будет играть с Шайфли. Лайне это не устраивает.