Гудачек раздавал подарки, фанаты ждали перемен. Яркие фото победы «Спартака» над «Локо»

Вчера, 11 января, в Москве на стадионе««ЦСКА Арена» Спартак» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Ударно отыграв в третьем периоде, подопечные Олега Знарка вырвали победу у ярославской команды. Сергей Широков забросил победную шайбу в конце третьего периода. Юлиус Гудачек отразил 22 броска.Два очка в составе «Спартака» набрал Артём Фёдоров (0+2). В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 13 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Локомотив» 14 января в Ярославле — с ЦСКА.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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