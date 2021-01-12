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Шайба Яшкина принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Витязем»

Шайба Яшкина принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Витязем»
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«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло подольский «Витязь». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард Дмитрий Яшкин. Два очка в составе хозяев набрал Егор Зайцев (0+2). Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 29 бросков. Единственный гол у «Витязя» забил Павел Воробей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 января дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 14 января в Челябинске — с местным «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Игумнов (Миронов, Зайцев) – 08:25 (5x4)     1:1 Воробей (Моисеев) – 46:10 (5x4)     2:1 Яшкин (Шипачёв, Зайцев) – 54:09 (5x5)    