Шайба Яшкина принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Витязем»

«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло подольский «Витязь». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард Дмитрий Яшкин. Два очка в составе хозяев набрал Егор Зайцев (0+2). Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 29 бросков. Единственный гол у «Витязя» забил Павел Воробей.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 января дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 14 января в Челябинске — с местным «Трактором».