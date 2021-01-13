Немировски: после коммерческой паузы «Торпедо» стало понимать, как играть с «Авангардом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с омским «Авангардом» (5:3).



«Начало было тяжёлым, видно, что «Авангард» вышел с хорошим настроем, играл в быстрый хоккей. Потом мы начали играть получше, добавили, а второй и третий периоды отлично сыграли. Победа, едем дальше.



Мы сделали коррективы после первого коммерческого тайм-аута, игроки стали понимать, как играть с «Авангардом». Крис Терри? Конечно, мы довольны им. По нему видно, что с каждой тренировкой, с каждой игрой ему всё легче и легче, ведь он давно не играл, и он ещё будет добавлять», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб