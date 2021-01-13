Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немировски: после коммерческой паузы «Торпедо» стало понимать, как играть с «Авангардом»

Немировски: после коммерческой паузы «Торпедо» стало понимать, как играть с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с омским «Авангардом» (5:3).

«Начало было тяжёлым, видно, что «Авангард» вышел с хорошим настроем, играл в быстрый хоккей. Потом мы начали играть получше, добавили, а второй и третий периоды отлично сыграли. Победа, едем дальше.

Мы сделали коррективы после первого коммерческого тайм-аута, игроки стали понимать, как играть с «Авангардом». Крис Терри? Конечно, мы довольны им. По нему видно, что с каждой тренировкой, с каждой игрой ему всё легче и легче, ведь он давно не играл, и он ещё будет добавлять», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021