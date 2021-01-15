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«Кирилл голову вскружил». Реакция американского комментатора на победную шайбу Капризова

«Кирилл голову вскружил». Реакция американского комментатора на победную шайбу Капризова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3 ОТ.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У «Миннесоты» отличились Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов. Российский форвард отличился в овертайме в своём дебютном матче в НХЛ. Также на счету Кирилла две голевые передачи в матче.

Американский комментатор эмоционально отреагировал на успех российского форварда. «Кирилл голову вскружил», — сказал он, комментируя победный гол Капризова.

Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиги. Видео первого гола Капризова и яркой реакции «скамейки» «Миннесоты» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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