Панарин — Бучневичу: я говорил, пасуй на меня, пасуй на меня. А он не послушал

Закончился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс. Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. В составе победителей по дублю оформили российские нападающие Павел Бучневич и Артемий Панарин. Ещё одна шайба на счету Каапо Какко. Российский голкипер Александр Георгиев отстоял на ноль.

На послематчевой пресс-конференции Панарин в шуточной форме сказал, что во время матча постоянно просил Бучневича сделать ему передачу, но тот не слушал.

«Я ему говорю, пасуй мне, пасуй мне. Практикуй это, однако он меня не послушал. Но мы всё равно победили», — сказал Панарин на пресс-конференции.