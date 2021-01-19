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«Миннесота» проиграла «Анахайму», у Капризова «-1»

«Миннесота» проиграла «Анахайму», у Капризова «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» в гостях уступила «Анахайм Дакс» со счётом 0:1.

Единственную шайбу в третьем периоде встречи забросил Николя Делорье. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов за 19.24 на льду совершил три броска. Показатель полезности россиянина в матче – «-1».

Эта победа стала для «Анахайма» первой в сезоне после двух поражений от «Вегаса». Для «Миннесоты» поражение от «Дакс» стало первым в сезоне после двух побед на старте чемпионата над «Лос-Анджелесом».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Делорье (Шаттенкирк, Рауни) – 44:09' (5x5)

Следующий матч команды проведут между собой 21 января, а затем «Миннесота» дома примет «Сан-Хосе» 23 и 25 января, а «Анахайм» также 23 и 25 января сыграет с «Колорадо».

Ранее российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забросил шайбу в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Этот гол стал для 21-летнего игрока первым в НХЛ.

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