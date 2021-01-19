«Миннесота» проиграла «Анахайму», у Капризова «-1»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» в гостях уступила «Анахайм Дакс» со счётом 0:1.
Единственную шайбу в третьем периоде встречи забросил Николя Делорье. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов за 19.24 на льду совершил три броска. Показатель полезности россиянина в матче – «-1».
Эта победа стала для «Анахайма» первой в сезоне после двух поражений от «Вегаса». Для «Миннесоты» поражение от «Дакс» стало первым в сезоне после двух побед на старте чемпионата над «Лос-Анджелесом».
Следующий матч команды проведут между собой 21 января, а затем «Миннесота» дома примет «Сан-Хосе» 23 и 25 января, а «Анахайм» также 23 и 25 января сыграет с «Колорадо».
Ранее российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забросил шайбу в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Этот гол стал для 21-летнего игрока первым в НХЛ.
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