Якупов: нормально с Ковальчуком играется! Где-то бывают провалы, но мы все всё понимаем

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:2).



«Важная победа в эмоциональном плане. У нас получился непростой выезд, в первых матчах не взяли очки. Сегодня нужно было победить любым способом. С Ковальчуком нормально играется! Поставили нас, надо играть. Где-то бывают провалы, конечно, но стараемся исправлять эти моменты. Мы все всё понимаем, да и с лавки тренеры подсказывают. Понятно, что в обороне надо строже быть, но и про атаку забывать нельзя. Разумеется, забил гол, и это здорово, большой подъём, давно не забрасывал», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Ковальчука — две передачи