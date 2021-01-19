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«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Ковальчука — две передачи

Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

В составе омской команды шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Береглазов и Наиль Якупов. Челябинцы ответили точными бросками Вячеслава Основина и Ника Бэйлена.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».