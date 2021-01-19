«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Ковальчука — две передачи
Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Боба Хартли.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Зернов (Ковальчук) – 00:53' (5x5) 0:2 Береглазов (Дедунов) – 11:08' (5x5) 0:3 Якупов (Ковальчук, Чудинов) – 21:11' (5x5) 1:3 Основин (Гика, Кравцов) – 39:56' (5x4) 2:3 Бэйлен (Седлак, Гика) – 44:17' (5x5)
В составе омской команды шайбами отметились Денис Зернов, Алексей Береглазов и Наиль Якупов. Челябинцы ответили точными бросками Вячеслава Основина и Ника Бэйлена.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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