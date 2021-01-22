Коваленко — о переносе ЧМ-2021 из Минска: политика больно наказала подрастающее поколение

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением о решении ИИХФ не проводить матчи ЧМ-2021 в Минске.
«Не хочу вмешиваться в политические споры и внутренние дела другой страны. Также не считаю, что мнение какой-то категории здесь решающее – такие вопросы должны решаться в ходе общенациональных опросов всеми гражданами, а не спортсменами, политиками или кем-то ещё. Но уверен в одном: чем ближе будет майский турнир, тем лучше все стороны начнут понимать, что произошло и кто главный проигравший.
Десятки стран мечтают о проведении чемпионата мира, который дает импульс для экономического развития, для привлечения к спорту и здоровому образу жизни десятков и сотен тысяч мальчишек. Каждый год я вижу горящие глаза сотен российских мальчишек, когда на своей малой Родине в Балаково провожу традиционный турнир «Золотой шайбы». А весной 2021 года в Минск должны были прилететь лучшие хоккеисты мира, хоккейные кумиры целого поколения, которые своим примером показали бы молодёжи, что счастье и здоровье нации – не на улицах, а на катках и на стадионах, в спорте. Поэтому обиднее всего именно за подрастающее поколение. Политика больно его наказала", – цитирует Коваленко Russia-Hockey.
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