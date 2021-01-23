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«Колорадо» в гостях обыграл «Анахайм», у Ничушкина «-2»

«Колорадо» в гостях обыграл «Анахайм», у Ничушкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыграл «Анахайм Дакс». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Джареда Беднара.

Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског. Голкипер гостей Филипп Грубауэр отразил 36 бросков. Шайбы в составе «Анахайма» забросили Хампус Линдхольм и Адам Хенрик.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 43 секунды, нанёс один бросок, совершил 5 силовых приёмов и закончил матч с показателем полезности «-2».

Это четвёртое поражение «уток» в пяти стартовых матчах сезона НХЛ. 25 января команды снова проведут матч в Анахайме. Начало — в 4:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Донской (Жирар, Тэйвз) – 02:56' (5x4)   1:1 Линдхольм (Ракелль, Гецлаф) – 20:47' (5x5)   1:2 Рантанен (Байрэм, Ландеског) – 46:20' (5x5)   2:2 Хенрик (Хайнен, Сильверберг) – 47:42' (5x5)   2:3 Ландеског (Макар) – 61:38' (3x3)
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