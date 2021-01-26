Брэндон Саттер оформил первый хет-трик в НХЛ в 735-м матче за карьеру в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом 7:1.
Главным героем встречи стал нападающий «Ванкувера» Брэндон Саттер. Канадский форвард оформил хет-трик, который стал для него первым за 13 сезонов в лиге. Матч с «Оттавой» был для 31-летнего нападающего 735-м в НХЛ. В эпизоде с третьим голом в матче Брэндон обокрал немецкого форварда «Оттавы» Тима Штюцле.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Саттер был выбран «Каролиной Харрикейнз» в первом раунде драфта НХЛ 2007 года под 11-м номером. За карьеру в лиге Брэндон также защищал цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе молодёжной сборной Канады является чемпионом мира 2008 года.
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