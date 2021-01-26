Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брэндон Саттер оформил первый хет-трик в НХЛ в 735-м матче за карьеру в лиге

Брэндон Саттер оформил первый хет-трик в НХЛ в 735-м матче за карьеру в лиге
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом 7:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Ванкувера» Брэндон Саттер. Канадский форвард оформил хет-трик, который стал для него первым за 13 сезонов в лиге. Матч с «Оттавой» был для 31-летнего нападающего 735-м в НХЛ. В эпизоде с третьим голом в матче Брэндон обокрал немецкого форварда «Оттавы» Тима Штюцле.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Саттер был выбран «Каролиной Харрикейнз» в первом раунде драфта НХЛ 2007 года под 11-м номером. За карьеру в лиге Брэндон также защищал цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе молодёжной сборной Канады является чемпионом мира 2008 года.

Брэндон Саттер забил эффектный гол в ворота «Монреаля», изящно обыграв Александра Романова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021