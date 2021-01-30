Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забросил потрясающую шайбу после сольного прохода

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимает «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана. К началу второго периода казанцы ведут в счёте — 1:0.
На последней минуте первого игрового отрезка «Куньлунь» попытался провести быструю атаку, но Никита Лямкин помешал это сделать, перехватив пас и отдав передачу на Артёма Галимова. Нападающий начал прорыв по флангу, рядом с ним было два защитника китайской команды. Галимов пробросил шайбу себе между коньков, прикрыл её корпусом и сместился к воротам. Нанести акцентированный бросок ему помешали, но шайба проскочила дальше. Галимов, находясь уже спиной к снаряду и двигаясь на одном коньке, сумел с неудобной руки аккуратно протолкнуть шайбу в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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