Нападающие «Трактора» Понтус Оберг и Виталий Кравцов пропустят матч с «Нефтехимиком»
Нападающие «Трактора» Понтус Оберг и Виталий Кравцов пропустят матч с «Нефтехимиком» (3 февраля), сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба.
Отмечается, что после прохождения углублённого обследования медицинский и тренерский штабы чёрно-белых приняли решение оставить нападающих в резерве.
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Напомним, что швед Оберг получил повреждение после столкновения с Найджелом Доусом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3), который состоялся 1 февраля в Челябинске. В этой же встрече в результате силового приёма Патриса Кормье травмировался и россиянин Кравцов.
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Подчёркивается, что сроки точного появления форвардов «Трактора» на льду будут зависеть от хода их восстановления.
КХЛ дисквалифицировала Найджела Доуса на один матч, «5+20» Патриса Кормье отменено
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