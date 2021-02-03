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Нападающие «Трактора» Понтус Оберг и Виталий Кравцов пропустят матч с «Нефтехимиком»

Нападающие «Трактора» Понтус Оберг и Виталий Кравцов пропустят матч с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие «Трактора» Понтус Оберг и Виталий Кравцов пропустят матч с «Нефтехимиком» (3 февраля), сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба.

Отмечается, что после прохождения углублённого обследования медицинский и тренерский штабы чёрно-белых приняли решение оставить нападающих в резерве.

Напомним, что швед Оберг получил повреждение после столкновения с Найджелом Доусом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3), который состоялся 1 февраля в Челябинске. В этой же встрече в результате силового приёма Патриса Кормье травмировался и россиянин Кравцов.

Подчёркивается, что сроки точного появления форвардов «Трактора» на льду будут зависеть от хода их восстановления.

КХЛ дисквалифицировала Найджела Доуса на один матч, «5+20» Патриса Кормье отменено
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