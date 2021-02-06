Гартнер: Овечкин на пути к тому, чтобы стать величайшим снайпером в истории НХЛ

Легенда НХЛ Майк Гартнер поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4).
В этой встрече россиянин забросил уже 709-ю шайбу за карьеру, благодаря чему вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Гартнера (708).
«Хочу поздравить тебя с тем, что обошёл меня. Благодарю, что позволил мне занимать это место на пару месяцев дольше, чем я предполагал. Ты проделал отличную работу в «Вашингтоне» и на пути к тому, чтобы стать величайшим снайпером в истории.
Поздравляю с выходом на 7-е место. Следующий в списке – Фил Эспозито. Думаю, его вполне можно догнать в этом году, как и Марселя Дионна, а также, возможно, Бретта Халла. Не останавливайся, Ови. Поздравляю», — сказал Гартнер.
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