Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил 709-й гол за карьеру в лиге и обогнал Майка Гартнера в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги. Российский нападающий отличился в середине третьего периода после выигранного вбрасывания в исполнении Никласа Бекстрёма.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
Овечкин забил 708-й гол и сравнялся с Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ
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