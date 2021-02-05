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Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил 709-й гол за карьеру в лиге и обогнал Майка Гартнера в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги. Российский нападающий отличился в середине третьего периода после выигранного вбрасывания в исполнении Никласа Бекстрёма.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

Овечкин забил 708-й гол и сравнялся с Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ
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