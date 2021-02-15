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Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»

Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»
Хоккей / НХЛ 0
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась игБра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз (пустые ворота) и Сидни Кросби (пустые ворота). У «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся результативной передачей, заработал показатель полезности «-2» за 25 минут 46 секунд на льду. У его одноклубников Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по «-1».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также завершил игру с отрицательным показателем полезности «-1». Его игровое время составило 14 минут 6 секунд.

Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал «Вашингтон» в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. У обоих клубов по 15 очков в 13 играх – они делят между собой 4-ю и 5-ю позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Шульц, Эллер) – 05:18' (5x4)   1:1 Раст (Мэтисон, Кросби) – 10:29' (5x5)   2:1 Танев (Сеси, Руведел) – 11:01' (5x5)   2:2 Врана – 23:26' (5x5)   3:2 Раст (Летанг, Гюнцель) – 26:44' (5x4)   4:2 Гюнцель (Раст, Сеси) – 30:44' (5x5)   4:3 Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 37:49' (5x5)   5:3 Астон-Риз (Летанг, Джерри) – 58:57' (en)   6:3 Кросби (Гюнцель, Мэтисон) – 59:11' (en)
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