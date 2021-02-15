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Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась игБра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз (пустые ворота) и Сидни Кросби (пустые ворота). У «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся результативной передачей, заработал показатель полезности «-2» за 25 минут 46 секунд на льду. У его одноклубников Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по «-1».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также завершил игру с отрицательным показателем полезности «-1». Его игровое время составило 14 минут 6 секунд.

Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал «Вашингтон» в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. У обоих клубов по 15 очков в 13 играх – они делят между собой 4-ю и 5-ю позиции.