Дрегер: ИИХФ и НХЛ начали обсуждать логистику на Олимпиаде-2022
Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер рассказал, что на днях стартовал переговорный процесс, касающийся Олимпийских Игр 2022 года в Пекине.
«Между Международной федерацией хоккея и НХЛ стартовали предварительные переговоры по зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Пока что обсуждение касается логистики и прочих подобных вещей — паспортов, перелётов. Обсуждается и вопрос страховки для игроков НХЛ. Пока никаких соглашений не подписано», — отметил Дрегер.
Напомним, НХЛ и Ассоциация игроков лиги 11 июля 2020 года продлили действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.
НХЛ готова взаимодействовать с ИИХФ и МОК в вопросе участия игроков в Олимпиаде-2022
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