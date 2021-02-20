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«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил

«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 1:2) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Маннинен (Ларсен, Гранлунд) – 05:43' (5x4)   2:0 Башкиров (Лисовец, Пименов) – 06:06' (5x5)   3:0 Кадейкин (Коледов, Гиматов) – 06:56' (5x5)   4:0 Кадейкин (Хартикайнен) – 31:33' (5x4)   4:1 Коллинз (Верек, Шинкарук) – 37:09' (5x5)   4:2 Фу (Мозик, Спроул) – 37:46' (5x5)   4:3 Фрэм – 41:49' (5x5)   4:4 Фрэм (Лазарев, Фу) – 43:48' (5x4)   5:4 Коледов (Науменков, Плэтт) – 55:42' (5x5)

В первом периоде «Салават» забросил три шайбы усилиями Сакари Маннинена, Данила Башкирова и Александра Кадейкина. Во втором периоде Кадейкин оформил дубль. Однако в конце второго периода с интервалом в 37 секунд забили Шон Коллинз и Спенсер Фу, а в начале третьего игрового отрезка с разницей в 1 минуту 59 секунд Джейсон Фрэм оформил дубль, сравняв счёт. Тем не менее на 56-й минуте Павел Коледов вывел «Салават» вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это седьмая подряд победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 23 февраля в Риге встретится с местным «Динамо», а «Куньлунь» 22 февраля в Мытищах — со СКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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