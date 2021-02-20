«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 1:2) в пользу подопечных Томи Лямся.

В первом периоде «Салават» забросил три шайбы усилиями Сакари Маннинена, Данила Башкирова и Александра Кадейкина. Во втором периоде Кадейкин оформил дубль. Однако в конце второго периода с интервалом в 37 секунд забили Шон Коллинз и Спенсер Фу, а в начале третьего игрового отрезка с разницей в 1 минуту 59 секунд Джейсон Фрэм оформил дубль, сравняв счёт. Тем не менее на 56-й минуте Павел Коледов вывел «Салават» вперёд.

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Это седьмая подряд победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 23 февраля в Риге встретится с местным «Динамо», а «Куньлунь» 22 февраля в Мытищах — со СКА.