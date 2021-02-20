«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 1:2) в пользу подопечных Томи Лямся.
В первом периоде «Салават» забросил три шайбы усилиями Сакари Маннинена, Данила Башкирова и Александра Кадейкина. Во втором периоде Кадейкин оформил дубль. Однако в конце второго периода с интервалом в 37 секунд забили Шон Коллинз и Спенсер Фу, а в начале третьего игрового отрезка с разницей в 1 минуту 59 секунд Джейсон Фрэм оформил дубль, сравняв счёт. Тем не менее на 56-й минуте Павел Коледов вывел «Салават» вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это седьмая подряд победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 23 февраля в Риге встретится с местным «Динамо», а «Куньлунь» 22 февраля в Мытищах — со СКА.
- 20 февраля 2021
-
19:37
-
19:24
-
19:19
-
19:04
-
18:32
-
18:23
-
17:54
-
17:34
-
16:54
-
16:32
-
15:59
-
15:50
-
15:42
-
14:57
-
14:52
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:40
-
12:23
-
11:59
-
11:22
-
10:47
-
10:20
-
10:03
-
09:49
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
05:53
-
05:44
-
04:05