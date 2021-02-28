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Шат-аут Василевского и 2 голевые Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

Шат-аут Василевского и 2 голевые Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтинг» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «молний» всухую со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе «Лайтнинг» отметились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по воротам, а его коллега по амплуа из «Далласа» Антон Худобин провёл на льду 41 минуту, отразив 12 из 17 бросков.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 21.40 игрового времени отдал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Далласа» Денис Гурьянов – без очков и с «-2».

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 29 очков в 19 играх, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» (16) – на 7-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Палат – 13:18' (5x4)   2:0 Чирелли (Стэмкос, Рутта) – 24:06' (4x5)   3:0 Пойнт (Джонсон, Сергачёв) – 28:17' (5x5)   4:0 Марун (Джонсон, Сергачёв) – 35:12' (5x4)   5:0 Стэмкос (Чирелли) – 41:07' (5x5)
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