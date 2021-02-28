Шат-аут Василевского и 2 голевые Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтинг» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «молний» всухую со счётом 5:0.



Заброшенными шайбами в составе «Лайтнинг» отметились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт, Патрик Марун и Стивен Стэмкос.



Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по воротам, а его коллега по амплуа из «Далласа» Антон Худобин провёл на льду 41 минуту, отразив 12 из 17 бросков.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв за 21.40 игрового времени отдал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Далласа» Денис Гурьянов – без очков и с «-2».

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 29 очков в 19 играх, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» (16) – на 7-м месте.