Патрик Марло вышел на третье место по выигранным матчам в НХЛ среди полевых игроков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2.

Для нападающего «акул» Патрика Марло эта победа стала 1016-й в НХЛ с учётом матчей регулярного чемпионата и встреч плей-офф. Канадский форвард вышел на третье место в лиге среди полевых игроков, превзойдя результат своего соотечественника Марка Мессье (1015). По этому показателю 41-летний канадец уступает лишь Крису Челиосу (1043 победы) и Никласу Лидстрему (1090).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Радим Шимек, Кевин Лабанк, Рудольф Балцерс, Эрик Карлссон, Джон Леонард и Эвандер Кейн. Российский защитник Николай Кныжов за 13.50 на площадке заработал показатель полезности «+2».