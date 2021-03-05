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ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку» и повёл в серии 2-0

ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку» и повёл в серии 2-0
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
1:0 Локтионов (Робинсон, Лайпсик) – 22:33' (5x4)   1:1 Вишневский (Лехтеря, Широков) – 36:25' (5x4)   2:1 Дальбек (Телегин, Светлаков) – 38:11' (5x5)   3:1 Шалунов (Окулов, Мамин) – 43:48' (5x5)   4:1 Лайпсик (Попов) – 50:01' (5x5)   5:1 Мамин (Сергеев, Шалунов) – 59:32' (5x5)

На 23-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, вывел «армейцев» вперёд. В конце второго периода Дмитрий Вишневский сравнял счёт, однако спустя две минуты Клас Дальбек вновь вывел ЦСКА вперёд. На 44-й минуте Максим Шалунов увеличил преимущество команды. Ещё по голу забили Брендан Лайпсик и Максим Мамин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Москве 7 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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