ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку» и повёл в серии 2-0
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
1:0 Локтионов (Робинсон, Лайпсик) – 22:33' (5x4) 1:1 Вишневский (Лехтеря, Широков) – 36:25' (5x4) 2:1 Дальбек (Телегин, Светлаков) – 38:11' (5x5) 3:1 Шалунов (Окулов, Мамин) – 43:48' (5x5) 4:1 Лайпсик (Попов) – 50:01' (5x5) 5:1 Мамин (Сергеев, Шалунов) – 59:32' (5x5)
На 23-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, вывел «армейцев» вперёд. В конце второго периода Дмитрий Вишневский сравнял счёт, однако спустя две минуты Клас Дальбек вновь вывел ЦСКА вперёд. На 44-й минуте Максим Шалунов увеличил преимущество команды. Ещё по голу забили Брендан Лайпсик и Максим Мамин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Москве 7 марта.
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