ЦСКА забросил пять шайб «Спартаку» и повёл в серии 2-0

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 23-й минуте Андрей Локтионов, реализовав численное большинство, вывел «армейцев» вперёд. В конце второго периода Дмитрий Вишневский сравнял счёт, однако спустя две минуты Клас Дальбек вновь вывел ЦСКА вперёд. На 44-й минуте Максим Шалунов увеличил преимущество команды. Ещё по голу забили Брендан Лайпсик и Максим Мамин.

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ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Москве 7 марта.