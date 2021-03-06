Разин: не знал, что «Северсталь» называют народной командой. Мы вместо «Спартака» теперь?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в третьем матче серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1:2 ОТ, 1-2) ответил на вопрос журналиста, который назвал череповецкий клуб народной командой в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
«Не лучшее начало матча, потом подсобрались и выровняли игру. Жалко, что в третьем периоде не забили в пустые ворота, а потом с рикошета, конечно… за три секунды… Везёт тому, кто везёт, везёт сильнейшим значит, так было нужно.
Я рад, что в овертайме мы не опустили руки, хорошо играли. Думаю, что мы нисколько не проиграли, и были моменты, когда можно было забивать. Но жизнь продолжается, счёт в серии 1-2, ничего страшного. Готовимся к следующему матчу. Провольнев в этой серии не сыграет.
Я не думаю, что у поигравшего за сборную Берглунда не хватает кубкового опыта, чтобы попасть в пустые ворота. Ерунда всё это. К более молодым ребятам это может относиться. В эпизоде со вторым голом более опытный игрок мог бы сыграть по-другому, на последней минуте овертайма. Но бывает такое. А разговоры про кубковый опыт — это ерунда. Выходишь и играешь.
Не знал, что нас называют народной командой. Мы вместо «Спартака» теперь? Ответственно стало теперь, мы обязаны значит обыграть «Динамо», если так», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 марта 2021
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