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«Динамо» вырвало победу у «Северстали» на последней минуте овертайма

«Динамо» вырвало победу у «Северстали» на последней минуте овертайма
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2021, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Берглунд (Морозов, Лишка) – 47:40' (5x5)   1:1 Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев) – 59:57' (5x5)   1:2 Тарасов (Миронов) – 79:34' (5x5)

На 48-й минуте Якоб Берглунд вывел череповецкую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Морозов и Адам Лишка. За три секунды до конца третьего периода Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Оскар Линдберг.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Динамо» повело в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Череповце 8 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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