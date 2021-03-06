«Динамо» вырвало победу у «Северстали» на последней минуте овертайма

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 48-й минуте Якоб Берглунд вывел череповецкую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Егор Морозов и Адам Лишка. За три секунды до конца третьего периода Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Оскар Линдберг.

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Таким образом, «Динамо» повело в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Череповце 8 марта.