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«Даллас» в серии буллитов уступил «Нэшвиллу», у Гурьянова голевая передача

«Даллас» в серии буллитов уступил «Нэшвиллу», у Гурьянова голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Калле Йернкрок, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин за 11.30 на площадке результативных действий не совершил.

За «Даллас» голы забили Радек Факса, Джо Павелски и Джейсон Робертсон. Нападающий Денис Гурьянов за 20.55 на льду оформил результативную передачу, сделал шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

Следующие матчи 10 и 12 марта «Нэшвилл» проведёт на выезде с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» в эти же даты примет «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2021, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гранлунд (Форсберг, Толванен) – 15:31' (5x4)   0:2 Йернкрок – 16:49' (5x5)   0:3 Толванен (Йози, Форсберг) – 33:12' (5x4)   1:3 Факса (Робертсон, Линделль) – 52:30' (5x5)   2:3 Павелски (Гурьянов, Хейсканен) – 54:46' (5x4)   3:3 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 59:03' (6x5)   3:4 Йози – 65:00' (ПБ)
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