«Даллас» в серии буллитов уступил «Нэшвиллу», у Гурьянова голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Калле Йернкрок, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин за 11.30 на площадке результативных действий не совершил.
За «Даллас» голы забили Радек Факса, Джо Павелски и Джейсон Робертсон. Нападающий Денис Гурьянов за 20.55 на льду оформил результативную передачу, сделал шесть бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.
Следующие матчи 10 и 12 марта «Нэшвилл» проведёт на выезде с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» в эти же даты примет «Чикаго Блэкхоукс».
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