Тэлбот: Капризов — особенный игрок. Он может решать судьбы матчей в ключевые моменты

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тэлбот прокомментировал выступление своего одноклубника Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

«Капризов — особенный игрок, и он может решать судьбы матчей в ключевые моменты. И мне нравится его связка с Цуккарелло, его Матс здорово находит пасами на площадке. Этот дуэт реально опасен для любого соперника, и я счастлив за Кирилла, что он сделал хет-трик.

Очень важно, когда в третьем периоде при счёте 0:0 находится парень, который способен забить гол и перевернуть игру. Капризов просто берёт шайбу, идёт к воротам и забивает. Он здорово открывается, сам создаёт себе пространство. Очень приятно смотреть, как он играет», — приводит слова Тэлбота официальный сайт НХЛ на русском языке.