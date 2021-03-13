Тэлбот: Капризов — особенный игрок. Он может решать судьбы матчей в ключевые моменты

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тэлбот прокомментировал выступление своего одноклубника Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
«Капризов — особенный игрок, и он может решать судьбы матчей в ключевые моменты. И мне нравится его связка с Цуккарелло, его Матс здорово находит пасами на площадке. Этот дуэт реально опасен для любого соперника, и я счастлив за Кирилла, что он сделал хет-трик.
Очень важно, когда в третьем периоде при счёте 0:0 находится парень, который способен забить гол и перевернуть игру. Капризов просто берёт шайбу, идёт к воротам и забивает. Он здорово открывается, сам создаёт себе пространство. Очень приятно смотреть, как он играет», — приводит слова Тэлбота официальный сайт НХЛ на русском языке.
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