Кирилл Капризов стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.

Третьей звездой дня стал немецкий голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр, который в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0) оформил свой четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 18 бросков.

Второй звездой признан дуэт нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, которые в игре с «Оттавой Сенаторз» (6:2) на двоих набрали 5 очков.

Первой звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, который в матче с «Аризоной Койотс» оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх.