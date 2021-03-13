Кирилл Капризов стал первой звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Третьей звездой дня стал немецкий голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр, который в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:0) оформил свой четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 18 бросков.
Второй звездой признан дуэт нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, которые в игре с «Оттавой Сенаторз» (6:2) на двоих набрали 5 очков.
Первой звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, который в матче с «Аризоной Койотс» оформил свой первый хет-трик в НХЛ.
Всего в сезоне Капризов забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. «Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх.
Капризов сделал памятное фото с шайбами после первого хет-трика в НХЛ
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