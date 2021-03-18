Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» одержал волевую победу над «Сан-Хосе». У Кныжова – «-2»

«Вегас» одержал волевую победу над «Сан-Хосе». У Кныжова – «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.

Счёт в матче был открыт хоккеистам «Вегаса» — на 4-й минуте отличился Ши Теодор. Во втором периоде игроки «Сан-Хосе» сумели забросить три безответных шайбы в ворота Марк-Андре Флёри, по голу на свой счёт записали Мэттью Ньето, Марио Ферраро и Кевин Лабанк. В заключительном игровом отрезке «Вегас» сумел ответить сразу 4 голами – забрасывали Коди Гласс, Николас Хаг, Райан Ривз и Алек Мартинес. В свою очередь, форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн сократил отставание до минимума за 4 минуты до конца игры, но сравнять счёт гостям так и не удалось – 5:4 в пользу «Вегаса».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провёл на льду 17 минут 11 секунд и заработал коэффициент полезности «-2».

Для «Вегас Голден Найтс» эта победа стала 4-й кряду, команда является лидером в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ (41 очко в 27 играх). «Сан-Хосе Шаркс» (25) – занимает 7-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Теодор (Пасиоретти) – 03:45' (5x5)   1:1 Ньето (Майер, Гертл) – 26:21' (5x5)   1:2 Ферраро (Леонард, Кейн) – 27:57' (5x5)   1:3 Лабанк (Кейн, Ферраро) – 35:07' (5x5)   2:3 Гласс (Теодор) – 46:43' (5x4)   3:3 Хаг (Маршессо, Смит) – 50:02' (5x5)   4:3 Ривз (Носек, Уайтклауд) – 52:27' (5x5)   5:3 Мартинес (Носек, Теодор) – 54:46' (5x4)   5:4 Кейн (Классон, Гертл) – 55:54' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021