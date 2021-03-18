«Вегас» одержал волевую победу над «Сан-Хосе». У Кныжова – «-2»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.
Счёт в матче был открыт хоккеистам «Вегаса» — на 4-й минуте отличился Ши Теодор. Во втором периоде игроки «Сан-Хосе» сумели забросить три безответных шайбы в ворота Марк-Андре Флёри, по голу на свой счёт записали Мэттью Ньето, Марио Ферраро и Кевин Лабанк. В заключительном игровом отрезке «Вегас» сумел ответить сразу 4 голами – забрасывали Коди Гласс, Николас Хаг, Райан Ривз и Алек Мартинес. В свою очередь, форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн сократил отставание до минимума за 4 минуты до конца игры, но сравнять счёт гостям так и не удалось – 5:4 в пользу «Вегаса».
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Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провёл на льду 17 минут 11 секунд и заработал коэффициент полезности «-2».
Для «Вегас Голден Найтс» эта победа стала 4-й кряду, команда является лидером в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ (41 очко в 27 играх). «Сан-Хосе Шаркс» (25) – занимает 7-е место.
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