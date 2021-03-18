Музыканты-каскадёры заводили публику, Бурдасов летал над Кагарлицким. Фото поражения СКА

18 марта на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Бело-голубые повели в серии второго раунда плей-офф со счётом 1-0. При этом динамовцы четыре раза обыграли «армейский» клуб в регулярном чемпионате. Таким образом, активная победная серия столичной команды в матчах со СКА составляет пять встреч.
Московское «Динамо» впервые в истории КХЛ обыграло СКА пять раз подряд. Прежняя максимальная серия побед составляла четыре встречи (2012, 2014, 2020-2021).
«Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.
Лучшие кадры с матча СКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 18 марта 2021
-
23:08
-
23:07
-
23:00
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:17
-
22:17
-
22:10
-
21:59
-
21:51
-
21:13
-
21:09
-
20:47
-
20:40
-
20:28
-
20:14
-
19:51
-
19:45
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:34
-
18:27
-
18:00
-
17:53
-
16:59
-
16:33
-
16:13