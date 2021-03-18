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Музыканты-каскадёры заводили публику, Бурдасов летал над Кагарлицким. Фото поражения СКА

СКА — «Динамо» — 1:4
Музыканты-каскадёры заводили публику, Бурдасов летал над Кагарлицким. Фото поражения СКА
Хоккей / КХЛ 0
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18 марта на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Бело-голубые повели в серии второго раунда плей-офф со счётом 1-0. При этом динамовцы четыре раза обыграли «армейский» клуб в регулярном чемпионате. Таким образом, активная победная серия столичной команды в матчах со СКА составляет пять встреч.

Московское «Динамо» впервые в истории КХЛ обыграло СКА пять раз подряд. Прежняя максимальная серия побед составляла четыре встречи (2012, 2014, 2020-2021).

«Динамо» удалось повести в серии со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.

Лучшие кадры с матча СКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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