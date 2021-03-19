«Колорадо» разгромил «Миннесоту» и одержал пятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског (2), Микко Рантанен (2) и Йоонас Донской. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11.40 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Миннесоту» единственный гол забил Виктор Раск. Нападающий Кирилл Капризов за 19.22 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
«Эвеланш» одержали пятую победу подряд, в последних 10 играх «Короладо» выиграл семь раз, для «Уайлд» это поражение стало шестым в последних 10 встречах. Следующий матч команды проведут между собой 20 марта, затем «Колорадо» 23 и 24 марта на выезде сыграет с «Аризоной Койотс», а «Миннесота» 23 и 25 марта примет «Анахайм Дакс».
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