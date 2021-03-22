Рид Буше продлил результативную серию до 12 матчей

В середине третьего периода в матче против «Металлурга» Рид Буше забросил вторую шайбу омского «Авангарда». Данное результативное действие позволило нападающему продлить результативную серию до 12 матчей (с учётом регулярного чемпионата). Данная шайба также стала третьей для нападающего в плей-офф Кубка Гагарина 2021 года.

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Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проиграл омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) в пользу подопечных Боба Хартли. «Авангард» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.