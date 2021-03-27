Меньшиков: Крикунов хотел видеть меня в «Динамо», но у них не было места под потолком

Защитник Виталий Меньшиков рассказал о том, как завершал свой сезон в чемпионате Австрии и почему не смог перейти в московское «Динамо».

«Мне позвонили 8 февраля и сказали, что есть вариант с Австрией и мне нужно приехать. Я сказал, что уже сорок дней не катался, но обязательно приеду, так как хочу играть. Из-за пандемии дозаявочный период продлили.

До 1 января я тренировался каждый день в Москве. У меня был лёд, зал и различные упражнения на растяжку и в бросковой зоне. Я ждал вариантов из КХЛ. В московском «Динамо» меня хотел видеть Владимир Васильевич Крикунов, но у них не было места под потолком зарплат. В этом была загвоздка. У меня было ещё несколько вариантов с такой же ситуацией. 27 декабря дозаявка закончилась, и я понял, что с КХЛ мне придется повременить до следующего сезона.

Об уровне лиги сложно судить, но я думаю, что стоит оценивать её уровень по катанию и качеству передач. В Австрии действует лимит на легионеров. В каждой команде может быть не больше десяти иностранцев. Начнем с того, что девяносто процентов тренеров в лиге — канадцы. И 95% легионеров в лиге — это канадцы и американцы, у которых катание, скорость и техника на высоком уровне. И они любят силовую борьбу на каждом участке поля. То есть после того, как ты отдал пас, расслабляться нельзя. Средний уровень лиги находится примерно на уровне «Сибири», рижского «Динамо», «Куньлуня» и «Нефтехимика». А топовые команды, наподобие «Ред Булл Зальцбург» и «Вена Кэпиталз», идут чуть повыше. Думаю, что в каждом дивизионе КХЛ они были бы в пятёрке. Но опять же, судить об уровне лиги сложно, так как там, как и у нас несколько лет назад, играют на больших площадках», — приводит слова Меньшикова All-Hockey.