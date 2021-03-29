Диллон: Орлов — отличный одноклубник. Мы рады, что с нами в команде играет такой хоккеист

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон высказался о партнёре по обороне Дмитрии Орлове, который в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4) отдал две голевые передачи.



«Орлов — отличный и умный игрок. Он здорово подключается к атаке. Играет в силовом стиле. И даже если злится во время матча, то не показывает эту злость. Он умеет сдерживать эмоции.



На старте сезона у него возникли проблемы, и Дмитрий пропускал матчи, когда попадал в ковид-протокол. Возвращаться в такой ситуации всегда непросто. Но Орлов — отличный одноклубник, настоящий друг. И мы рады, что с нами в команде играет такой хоккеист», — приводит слова Диллона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.