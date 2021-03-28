Дмитрий Орлов спас ворота «Вашингтона», вытащив шайбу с ленточки. Видео

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче завершился первый период. Счёт встречи — 0:0.
На 12-й минуте встречи «Рейнджерс» провели опаснейшую атаку на ворота столичной команды, которая завершилась хитрым броском Мики Зибанеджада из-за ворот. Шайба почти пересекла ленточку, но в последний момент с линии её успел отбросить российский защитник Дмитрий Орлов.
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Дмитрий Орлов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провёл 28 матчей, набрав 5 (4+1) очков при показателе полезности «+4».
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