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«Неприятная недосказанность от работы с «Сибирью». Заварухин рассказал о своём будущем

«Неприятная недосказанность от работы с «Сибирью». Заварухин рассказал о своём будущем
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин ответил на вопросы о своём будущем. Ранее появилась информация о том, что специалист покинул «Сибирь» и вошёл в штаб «Автомобилиста».

«Есть ли мысли о своём будущем? Есть наметки. Что-то из них, наверное, сбудется. Честно скажу: есть недосказанность от работы с «Сибирью». Неприятная недосказанность. Нет удовлетворения от конечного результата.

А так у меня появилось много знакомых в Новосибирске, которые поддерживали меня. Спасибо им за это.

Предлагала ли «Сибирь» контракт? Да.

Ответ? Я высказал свои условия. И они не касаются финансов.

Мог ли бы я, как Николай Цулыгин, уйти с позиции главного тренера обратно в помощники? Всё возможно.

Не догма ли это для меня? Я работать хочу. Для меня это главное», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Источник: Заварухин покинул «Сибирь». Он вошёл в тренерский штаб «Автомобилиста»
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