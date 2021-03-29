«Неприятная недосказанность от работы с «Сибирью». Заварухин рассказал о своём будущем

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин ответил на вопросы о своём будущем. Ранее появилась информация о том, что специалист покинул «Сибирь» и вошёл в штаб «Автомобилиста».



«Есть ли мысли о своём будущем? Есть наметки. Что-то из них, наверное, сбудется. Честно скажу: есть недосказанность от работы с «Сибирью». Неприятная недосказанность. Нет удовлетворения от конечного результата.



А так у меня появилось много знакомых в Новосибирске, которые поддерживали меня. Спасибо им за это.



Предлагала ли «Сибирь» контракт? Да.



Ответ? Я высказал свои условия. И они не касаются финансов.



Мог ли бы я, как Николай Цулыгин, уйти с позиции главного тренера обратно в помощники? Всё возможно.



Не догма ли это для меня? Я работать хочу. Для меня это главное», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Источник: Заварухин покинул «Сибирь». Он вошёл в тренерский штаб «Автомобилиста»