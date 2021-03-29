«Неприятная недосказанность от работы с «Сибирью». Заварухин рассказал о своём будущем

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин ответил на вопросы о своём будущем. Ранее появилась информация о том, что специалист покинул «Сибирь» и вошёл в штаб «Автомобилиста».
«Есть ли мысли о своём будущем? Есть наметки. Что-то из них, наверное, сбудется. Честно скажу: есть недосказанность от работы с «Сибирью». Неприятная недосказанность. Нет удовлетворения от конечного результата.
А так у меня появилось много знакомых в Новосибирске, которые поддерживали меня. Спасибо им за это.
Предлагала ли «Сибирь» контракт? Да.
Ответ? Я высказал свои условия. И они не касаются финансов.
Мог ли бы я, как Николай Цулыгин, уйти с позиции главного тренера обратно в помощники? Всё возможно.
Не догма ли это для меня? Я работать хочу. Для меня это главное», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
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