Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Окулов — о финале Запада со СКА: ничего не жду, сейчас у меня пара дней, чтобы отдохнуть

Окулов — о финале Запада со СКА: ничего не жду, сейчас у меня пара дней, чтобы отдохнуть
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу московской команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Хорошая игра, тяжёлая серия в целом. Здорово отработали сегодняшний день, продолжаем путь дальше. Обе команды очень строго играют в обороне, поэтому, забивая первый гол, ты получаешь серьёзное преимущество. Наша с «Локомотивом» серия это доказала. ЦСКА одержал честную победу у честной команды.

Чего жду от серии со СКА? Ничего не жду, сейчас у меня есть пара дней, чтобы отдохнуть, а там уже будем смотреть и готовиться. Забивал СКА каждый раз в регулярке? Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Лукавить не буду, что слежу за гонкой бомбардиров в плей-офф. Но вы сами понимаете, что лучшими будут те, кто выиграют Кубок», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА
Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021