Окулов — о финале Запада со СКА: ничего не жду, сейчас у меня пара дней, чтобы отдохнуть

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу московской команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».



«Хорошая игра, тяжёлая серия в целом. Здорово отработали сегодняшний день, продолжаем путь дальше. Обе команды очень строго играют в обороне, поэтому, забивая первый гол, ты получаешь серьёзное преимущество. Наша с «Локомотивом» серия это доказала. ЦСКА одержал честную победу у честной команды.



Чего жду от серии со СКА? Ничего не жду, сейчас у меня есть пара дней, чтобы отдохнуть, а там уже будем смотреть и готовиться. Забивал СКА каждый раз в регулярке? Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Лукавить не буду, что слежу за гонкой бомбардиров в плей-офф. Но вы сами понимаете, что лучшими будут те, кто выиграют Кубок», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.