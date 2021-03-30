«Локо» примет «Ирбис» на «Арене-2000» в Ярославле

Изменилось место проведения домашних матчей «Локо» в 1/2 финала Кубка Харламова. Они пройдут на «Арене-2000», а не в МСФК «Локомотив».



29 марта «Локомотив», уступив ЦСКА в седьмом матче четвертьфинальной серии, покинул розыгрыш Кубка Гагарина. Таким образом, «Арена-2000», рассчитанная на 9000 зрителей, в текущем сезоне больше не примет матчи КХЛ.



В полуфинале Кубка Харламова «Локо» сыграет с «Ирбисом». Первые матчи серии пройдут в Ярославле на «Арене-2000» 3 и 4 апреля. Начало обеих встреч — 13:00 мск. Третья и четвёртая встречи (при необходимости) пройдут в Казани.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Харламова «Локо» в четырёх матчах одолел СКА-1946 со счётом 3-1. «Ирбис» в четырёх матчах обыграл челябинских «Белых Медведей» со счётом 3-1.