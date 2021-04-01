Тэтчер Дэмко продлил контракт с «Ванкувер Кэнакс»

Тэтчер Демко получил пятилетний контракт с «Ванкувер Кэнакс» в среду, 31 марта, согласно твиту владельца клуба Франческо Акилини. Финансовые условия сделки не разглашаются. После этого сезона 25-летний вратарь мог стать ограниченно свободным агентом.
«Очень рад, что у Тэтчера Демко контракт на следующие 5 лет!» — написал Аквилини на своей странице в «Твиттере».
Выбранный «Ванкувером» во втором раунде (№ 36) драфта НХЛ 2014 года, Демко в прошедшем сезоне одержал 30 побед в 59 матчах. Коэффициент надёжности голкипера составил 2,92. Процент отраженных бросков — 91,1. В трёх матчах розыгрыша Кубка Стэнли голкипер одержал 2 победы.
Напомним, вчера североамериканский журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» близка к заключению нового контракта с голкипером Тэтчером Демко
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