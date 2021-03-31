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«Ванкувер» намерен подписать с вратарём Демко долгосрочное соглашение на $ 25 млн

«Ванкувер» намерен подписать с вратарём Демко долгосрочное соглашение на $ 25 млн
Хоккей / НХЛ 0

Команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» близка к заключению нового контракта с голкипером Тэтчером Демко, сообщает североамериканский журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на пять лет. В среднем за год Демко будет получать $ 5 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 25 млн.

По нынешнему соглашению, которое истекает ближайшим летом, 25-летний американец получает чуть больше $ 1 млн.

Напомним, Демко был выбран «Кэнакс» на драфте НХЛ в 2014 году во втором раунде под общим 36-м номером. Всего голкипер провёл в НХЛ 62 матча, в которых в среднем за встречу отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,92.

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