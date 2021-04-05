7 очков Овечкина, Кузнецова и Орлова на троих помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

В Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
Хозяева успешно начали встречу. Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл Тревис Зейджак. Через шесть минут гости восстановили равновесие. Шайба на счету Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Брендон Диллон.
Во втором периоде «Кэпиталз» вышли вперёд. Конор Шири забросил шайбу при участии Орлова и Шульца. А ещё через 5 минут Овечкин увеличил преимущество «Вашингтона», ему ассистировли Бекстрём и Кузнецов. Незадолго до завершения второго отрезка хозяева усилиями Егора Шаранговича отквитали одну шайбу — 2:3 в пользу «Кэпиталз»
В завершающем периоде «Вашингтон» снова начал здорово, забросив в первые 5 минут две шайбы. Отличились Хагелин и Кузнецов, которому ассистировали Овечкин и Орлов. «Дэвилз» не опустили рук, вернулись в игру и, усилиями Братта и Зейджака сократили отставание до минимума. Но сравнять счёт не удалось. Победа «Вашингтона» — 5:4.
- 5 апреля 2021
-
00:51
-
00:20
- 4 апреля 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:26
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:31
-
20:22
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:40
-
18:29
-
18:04
-
17:36
-
16:46
-
16:06
-
15:41
-
15:15
-
14:51
-
13:46
-
13:38
-
12:50
-
12:35
-
11:48
-
11:30