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7 очков Овечкина, Кузнецова и Орлова на троих помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

7 очков Овечкина, Кузнецова и Орлова на троих помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0
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В Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Хозяева успешно начали встречу. Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл Тревис Зейджак. Через шесть минут гости восстановили равновесие. Шайба на счету Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Брендон Диллон.

Во втором периоде «Кэпиталз» вышли вперёд. Конор Шири забросил шайбу при участии Орлова и Шульца. А ещё через 5 минут Овечкин увеличил преимущество «Вашингтона», ему ассистировли Бекстрём и Кузнецов. Незадолго до завершения второго отрезка хозяева усилиями Егора Шаранговича отквитали одну шайбу — 2:3 в пользу «Кэпиталз»

В завершающем периоде «Вашингтон» снова начал здорово, забросив в первые 5 минут две шайбы. Отличились Хагелин и Кузнецов, которому ассистировали Овечкин и Орлов. «Дэвилз» не опустили рук, вернулись в игру и, усилиями Братта и Зейджака сократили отставание до минимума. Но сравнять счёт не удалось. Победа «Вашингтона» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зейджак (Меркли, Мюррей) – 03:17' (5x5)   1:1 Оши (Овечкин, Диллон) – 09:16' (5x5)   1:2 Шири (Орлов, Шульц) – 23:21' (5x5)   1:3 Овечкин (Бекстрём, Кузнецов) – 28:09' (5x4)   2:3 Шарангович (Мюррей, Хьюз) – 37:42' (4x4)   2:4 Хагелин (Хэтэуэй, Диллон) – 42:41' (4x5)   2:5 Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 45:31' (5x5)   3:5 Братт (Заха) – 50:15' (5x5)   4:5 Зейджак (Меркли, Мюррей) – 55:53' (5x5)
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