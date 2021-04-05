7 очков Овечкина, Кузнецова и Орлова на троих помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

В Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Хозяева успешно начали встречу. Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл Тревис Зейджак. Через шесть минут гости восстановили равновесие. Шайба на счету Ти Джея Оши, которому ассистировали Александр Овечкин и Брендон Диллон.

Во втором периоде «Кэпиталз» вышли вперёд. Конор Шири забросил шайбу при участии Орлова и Шульца. А ещё через 5 минут Овечкин увеличил преимущество «Вашингтона», ему ассистировли Бекстрём и Кузнецов. Незадолго до завершения второго отрезка хозяева усилиями Егора Шаранговича отквитали одну шайбу — 2:3 в пользу «Кэпиталз»

В завершающем периоде «Вашингтон» снова начал здорово, забросив в первые 5 минут две шайбы. Отличились Хагелин и Кузнецов, которому ассистировали Овечкин и Орлов. «Дэвилз» не опустили рук, вернулись в игру и, усилиями Братта и Зейджака сократили отставание до минимума. Но сравнять счёт не удалось. Победа «Вашингтона» — 5:4.