Врач высшей категории рассказала о диагнозе, который, возможно, поставлен Емелину

Врач высшей категории Ольга Николаевна Васякина рассказала о диагнозе, который, возможно, был поставлен защитнику «Авангарда» Алексею Емелину. Ранее СМИ сообщали, что у Емелина «токсический шок печени». Спортсмена планируют перевести на лечение в Москву.



«Токсический шок печени — это сильнейшая аллергическая реакция на приём одного из препаратов. Пациент может по-разному среагировать: один перенесёт хорошо, у другого будет сильнейшая токсическая реакция в виде токсикодермии. В таком случае возможно поражение слизистых и внутренних органов», — сказала Ольга Васякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, хоккеист обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.



После этого Емелин был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.