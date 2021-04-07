Шестёркин отметился броском в створ в матче с «Питтсбургом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:4.



Российский голкипер Игорь Шестёркин во втором периоде встречи отметился броском в створ.

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В составе «синерубашечников» отличились Колин Блэквелл, Мика Зибанеджад, Артемий Панарин, Райан Строум, Алекси Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс и Павел Бучневич. За «Питтсбург» забрасывали Джаред Макканн, Майк Мэтисон, Джейк Гюнцель и Брайан Дюмулин.



Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 31 секунду и набрал 4 (1+3) очка, заработав показатель полезности «+2». На счету Павла Бучневича гол, результативная передача и «+2», а Виталий Кравцов результативными действиями не отметился, продемонстрировав отрицательный показатель полезности «-1».