Купер — о пяти поражениях «Тампы»: нельзя менять свою игру, когда начинает барахлить атака

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал пять поражений команды в семи последних матчах.



«В турнирной таблице мы находимся там, где находимся, потому что на протяжении всего сезона играли хорошо. Когда атака начинает барахлить, ты ищешь ответы. Но очень важно, что когда такое происходит, нельзя менять свою игру. Это тяжёлая часть работы любого спортсмена. Настрой у них никуда не делся, желание есть, но когда ты начинаешь давить, это немного выводит их из равновесия», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



«Коламбус Блю Джекетс», набрав 38 очков в 41 матче, занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (54) – 3-е.