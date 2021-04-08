Макгуайр: в плей-офф нужен «пузырь», иначе кто-то может бесплатно выйти в следующий раунд

Известный североамериканский спортивный обозреватель Пьер Макгуайр отметил, что плей-офф Национальной хоккейной лиги необходимо проводить в условиях «пузыря», чтобы обеспечить соблюдение спортивного принципа.
«Недавно «Торонто» снял с игры против «Монреаля» нападающего Вильяма Нюландера, у которого, возможно, положительный тест на коронавирус. По словам главного тренера, Нюландер не нарушал никаких правил, но придётся подождать дополнительной информации.
Именно поэтому в розыгрыше Кубка Стэнли нужен «пузырь», как это было минувшей осенью. Если этого не будет, мы можем получить ситуацию, которая сложилась в «Ванкувере», где заболела вся команда. В плей-офф это будет означать, что соперник получит бесплатный выход в следующий раунд», — отметил Макгуайр в эфире радиостанции TSN 690.
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