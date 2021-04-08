Заведующий реанимацией: заболевание Емелина можно лечить консервативно, без трансплантации

Заведующий отделением реанимации «РНЦРХТ им. А.М. Гранова» Максим Роздобара объяснил, что может вызвать печеночную недостаточность, обнаруженную у капитана «Авангарда» Алексея Емелина.
«Это заболевание можно лечить консервативно, не доходя до ситуации с трансплантацией печени. Могло ли повлиять употребление ибупрофена и парацетамола? Да, токсичный метаболизм от этих противовоспалительных средств мог повлиять на функции печени.
До этого у него нашли опиаты и каннабиноиды? Если он принимал обезболевающие, которые содержат в своем составе опиаты, то они так могли попасть в кровь. Опиаты, которые содержатся в некоторых обезболевающих препаратах, не являются токсичными для печени субстратами. А такие противовоспалительные средства как ибупрофен и парацетамол часто являются причинами развития печеночной недостаточности. Опиаты, которые используются в медицинских целях, не могут вызвать гепатит. По поводу каннабиноидов – это запрещенное на территории России наркотическое средство», – цитирует врача AllHockey.Ru.
- 8 апреля 2021
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