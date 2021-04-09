Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Овечкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за столичный клуб забросил Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин забил 266-й гол в большинстве, что позволило ему выйти на чистое второе место по этому показателю. Он обошёл Бретта Халла, который за карьеру в лиге забил 265 голов в большинстве. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021