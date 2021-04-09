Александр Овечкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за столичный клуб забросил Александр Овечкин.
Таким образом, Овечкин забил 266-й гол в большинстве, что позволило ему выйти на чистое второе место по этому показателю. Он обошёл Бретта Халла, который за карьеру в лиге забил 265 голов в большинстве. Рекорд принадлежит Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы в большинстве.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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