Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом», у Панарина «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Радим Зогорна, Крис Летанг, Эван Родригес, Джейсон Цукер и Марк Янковски. За «Питтсбург» отличились Колин Блэквелл и Кевин Руни. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Нападающий Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-3». Виталий Кравцов очков не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 броска.
В другом матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 6:3.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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