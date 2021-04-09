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Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом», у Панарина «-3»

Пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом», у Панарина «-3»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Радим Зогорна, Крис Летанг, Эван Родригес, Джейсон Цукер и Марк Янковски. За «Питтсбург» отличились Колин Блэквелл и Кевин Руни. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Нападающий Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-3». Виталий Кравцов очков не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 22 броска.

В другом матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 6:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Зогорна (Петтерссон, Летанг) – 06:26' (5x5)   0:2 Летанг (Гюнцель, Дюмулен) – 21:23' (5x5)   1:2 Блэквелл (Бучневич, Какко) – 22:02' (5x5)   1:3 Родригес (Зогорна, Цукер) – 31:28' (5x5)   1:4 Цукер – 50:29' (5x5)   2:4 Руни – 53:48' (5x5)   2:5 Янковски – 58:29' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Олофссон (Йокихарью, Окпосо) – 00:53' (5x5)   1:1 Заха (Смит, Братт) – 02:06' (5x4)   1:2 Заха (Смит, Братт) – 03:46' (5x4)   1:3 Хьюз (Куокканен, Шарангович) – 16:04' (5x5)   2:3 Томпсон (Монтур, Миллер) – 31:56' (5x4)   3:3 Скиннер (Райнхарт, Далин) – 38:21' (5x5)   3:4 Боквист (Маклауд) – 48:45' (5x5)   3:5 Шарангович – 58:17' (5x5)   3:6 Куокканен (Шарангович, Хьюз) – 59:28' (en)
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