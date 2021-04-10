Панарин стал 1-й звездой матча с «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился ассистентским дублем. Теперь на его счету 42 (12+30) очка в текущем сезоне.
Второй звездой встречи стал защитник К'Андре Миллер, забросивший третью шайбу команды в матче.
Замкнул тройку лучших нападающий Алекси Лафренье.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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