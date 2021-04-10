Ассистентский дубль Панарина и 31 сейв Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



В составе победителей отметились голами Алекси Лафренье, Колин Блэквелл, К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Айлендерс» стал Энди Грин.



Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился ассистентским дублем, теперь на его счету 42 (12+30) очка в текущем сезоне. Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились. У экс-форварда «Трактора» отрицательный показатель полезности «-1».



Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32. В то время как его коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов – 32 броска из 35.



«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 43 очка в 40 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (56) – 2-е.