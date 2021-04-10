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Ассистентский дубль Панарина и 31 сейв Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

Ассистентский дубль Панарина и 31 сейв Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отметились голами Алекси Лафренье, Колин Блэквелл, К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Айлендерс» стал Энди Грин.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился ассистентским дублем, теперь на его счету 42 (12+30) очка в текущем сезоне. Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились. У экс-форварда «Трактора» отрицательный показатель полезности «-1».

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32. В то время как его коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов – 32 броска из 35.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 43 очка в 40 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (56) – 2-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафренье (Какко, Хитил) – 26:05' (5x5)   0:2 Блэквелл (Панарин, Строум) – 30:01' (5x5)   1:2 Грин (Барзал) – 34:53' (5x5)   1:3 Миллер (Труба, Панарин) – 51:48' (5x5)   1:4 Зибанеджад – 58:48' (en)
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