Хартикайнен рассказал, когда может сыграть последний матч за «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился мыслями о том, сколько ещё хочет выступать за уфимскую команду.

«Мне осталось играть год или два в КХЛ, буду охотиться за Кубком, а если выиграю, наверное, это будет последний мой матч в Уфе. Следующий сезон я отыграю за «Салават», а дальше посмотрим.

Сейчас невозможно предугадать, всё будет зависеть от моего желания и стремлений. Если выиграем Кубок, сложно сказать, останется ли у меня прежняя мотивация», — сказал Хартикайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, финский нападающий выступает за «Салават Юлаев» с 2013 года, являясь самым долгоиграющим хоккеистом уфимцев в нынешнем составе. За это время Хартикайнен сыграл в КХЛ 519 матчей, в которых набрал 394 (173+221) очка.